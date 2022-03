Riassunto: Lendable annuncia un round di finanziamento da 210 milioni di GBP guidato da Ontario Teachers’

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Lendable, una piattaforma finanziaria al consumo basata sull’IA, ha annunciato un round di finanziamento da 210 milioni di sterline britanniche, con una valutazione che supera i 3,5 miliardi di GBP. Il round è stato guidato dall’Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’) tramite la sua Teachers’ Innovation Platform. La TIP è focalizzata sugli investimenti in capitale di rischio e in capitale per la crescita destinati alle aziende tecnologiche all’avanguardia e dirette da imprenditori orientati alla missione.

Lendable, fondata nel 2014, si propone di migliorare il funzionamento della finanza al consumo per centinaia di milioni di clienti grazie alla tecnologia. Applicando l’IA e l’automazione, Lendable migliora la procedura di sottoscrizione e propone ai clienti migliori tariffe, trasparenza e servizi, al contempo offrendo l’accesso a questa classe di asset agli investitori istituzionali, dalle banche globali ai family office.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

