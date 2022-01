Riassunto: Leman Micro Devices: la prima sperimentazione clinica al mondo dimostra che il suo nuovo sistema costituito semplicemente da un’app e un sensore misura la pressione arteriosa con la stessa precisione degli sfigmomanometri

Il sistema e-Checkup con V-Sensor è l’unico al mondo a norma ISO 81060-2 che non impiega uno sfigmomanometro e non richiede taratura

LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–e-Checkup di Leman Micro Devices ha superato la prima sperimentazione clinica al mondo dimostrando di essere il primo sistema costituito semplicemente da un’app e un sensore – non impiega uno sfigmomanometro e non richiede taratura – in grado misurare la pressione arteriosa con la precisione necessaria per applicazioni mediche.

L’ipertensione uccide oltre 10 milioni di persone al mondo. Molte persone non sanno di soffrire di questa malattia perché la diagnosi e il monitoraggio richiedono una costosa e non intuitiva apparecchiatura manuale o automatica o controlli ripetuti eseguiti da un medico.

