Riassunto: L’elaborazione commerciale Salerio diventa operativa presso Jennison Associates

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–corfinancial®, fornitore leader di software specialistico per il settore dei servizi finanziari, annuncia che il gestore di investimenti Jennison Associates (Jennison), con sede a New York, ha implementato Salerio, il suo sistema di gestione delle istruzioni di elaborazione, abbinamento, conferma e regolamento delle operazioni post-esecuzione.

Salerio’s centralized trade processing management enabled Jennison to retire several inefficient and expensive-to-maintain legacy systems. This provided major gains in data accuracy and real-time management of executed trades earlier in the middle office trade management process.

Jason Minkler, amministratore delegato e responsabile delle operazioni di Jennison Associates, ha dichiarato: “Salerio fornisce flussi di lavoro per la gestione delle eccezioni su più classi di attività attraverso un cruscotto centralizzato che ha migliorato significativamente i nostri processi di middle-office. Ora siamo in grado di automatizzare i flussi di lavoro delle operazioni e di ridurre il rischio operativo. Il software offre le funzionalità mission critical e la governance necessaria per affrontare i problemi”.

