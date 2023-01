Riassunto: L’edizione 2023 del vertice sul rischio delle Bermuda si aprirà con l’intervento del premier e un panel di CEO globali

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Il secondo Bermuda Risk Summit (vertice sul rischio), presentato dalla Bermuda Business Development Agency (BDA, agenzia per lo sviluppo imprenditoriale delle Bermuda), in partenariato con l’Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR, associazione degli assicuratori e riassicuratori delle Bermuda) ed EY, avrà inizio il 6 marzo con una conversazione con il premier delle Bermuda, l’on. David Burt, JP, MP, cui farà seguito una discussione di gruppo tra amministratori delegati.

Sophie Roberts, responsabile della Insurer TV, fungerà da moderatrice della seduta di gruppo, cui parteciperanno Peter Bell, amministratore delegato e direttore generale di Everest Re, Stephen Catlin, presidente esecutivo di Convex (già presidente e vicepresidente dell’ABIR), Christopher Schaper, amministratore delegato di AIG Re (vicepresidente dell’ABIR) e Megan Thomas, amministratrice delegata di Hamilton Re.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

