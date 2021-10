Riassunto: Leader di società di profitto e del mondo non profit formano Novata, la nuova piattaforma tecnologica progettata per razionalizzare le comunicazioni ESG in tutti i mercati privati

Ford Foundation, S&P Global, Hamilton Lane e Omidyar Network collaborano con selezionati partner generali per coinvolgere il capitalismo inclusivo nei mercati privati

La public benefit corporation di nuova creazione fornirà alle aziende private una soluzione olistica con un’architettura aperta per la valutazione, l’acquisizione dei dati e l’analisi comparativa in materia di ESG

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Oggi debutta Novata, una nuova public benefit corporation e piattaforma tecnologica all’avanguardia che punta a offrire strumenti intuitivi ed efficaci per la valutazione, l’acquisizione dei dati e l’analisi comparativa in materia di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) all’ecosistema dei mercati privati, tra cui le società di private equity.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lauren Hendrickson



Novata@TheBlissGrp.com

212-840-1661