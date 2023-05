Riassunto: Le soluzioni LED di Fluence aprono la via all’ottimizzazione del successo nella coltivazione urbana della cannabis per uso medico

La collaborazione di Fluence con l’israeliana Trichome prova la viabilità della coltivazione di cannabis di alta qualità per uso medico in un modello di coltivazione verticale standardizzato ed efficiente

AUSTIN, Texas e ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di illuminazione a LED ad alta efficienza energetica per la cannabis commerciale e la produzione di alimentari, ha annunciato oggi il suo successo nel supportare Trichome, una struttura israeliana che coltiva cannabis per uso medico di classe mondiale per provare il concetto di coltivazione verticale a due livelli in un centro urbano.





Per lanciare una struttura di coltivazione verticale urbana a Qiryat Gat, Israele, Trichome ha dovuto collaborare con i partner giusti per massimizzare lo spazio, ottimizzando nel contempo la qualità e l’automazione in ogni fase del processo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

