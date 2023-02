Riassunto: Le soluzioni di network intelligence di Aprecomm consentiranno ai fornitori di servizi a banda larga di aumentare i fatturati

ZUG, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Aprecomm, azienda leader globale di network intelligence, ha annunciato l’intenzione di lanciare sul mercato europeo i suoi rinomati prodotti di network intelligence Virtual Wireless Expert (VWE), Virtual Network Expert (VNE), SNAP, e xHome (mirato per l’esperienza immersiva). Una volta implementati in una rete di ISP (fornitori di servizi di rete), questi prodotti creano una struttura di intelligenza di rete in grado di aiutare gli ISP ad aumentare il fatturato e offrire una migliore esperienza e affidabilità per i propri clienti.

I clienti che cercano interfacce IoT unificate e una connettività superiore a casa sono disposti a spendere per strumenti che semplificano e migliorano la loro Qualità dell’esperienza (QoE, Quality of Experience).

