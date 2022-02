Riassunto: Le sfide create dalla pandemia spingono le banche EMEA ad adottare l’ottimizzazione basata su IA di FICO

Akbank e Bank Leumi sono i più recenti istituti di credito a decidere di costruire le proprie strategie di prestito utilizzando l’avanzata analitica prescrittiva di FICO

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Man mano che le aziende in Europa, Medio Oriente e Africa cercano di incrementare la propria efficienza e di far crescere le entrate durante la pandemia, molti attori stanno utilizzando l’analitica prescrittiva e l’ottimizzazione matematica, ossia la scienza analitica impiegata per migliorare tutto quello che va dalle catene di fornitura di Amazon alla pianificazione delle compagnie aeree. FICO, il leader globale nel settore del software analitico, sta registrando un aumento della domanda in relazione ai suoi strumenti e le sue soluzioni di ottimizzazione basate su IA, soprattutto nel settore dei servizi finanziari.

Maggiori informazioni: https://www.fico.com/en/solutions/optimization-financial-services

Akbank, una delle maggiori banche turche, usa l’ottimizzazione di FICO per le decisioni in merito all’innalzamento delle linee di credito e per ottimizzare le approvazioni dei prestiti in modo da selezionare gli importi e i tassi corretti allo scopo di incrementare redditività e accettazione dell’offerta.

