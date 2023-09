Riassunto: Le nuove innovazioni di InEight migliorano la collaborazione per garantire una migliore riuscita dei progetti

Gli ultimi aggiornamenti del software integrano in modo efficiente funzioni di Management per gli errori nelle fasi di design e funzioni per i processi di Quality Control per le fasi di costruzione









SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–InEight, azienda leader globale nei software di Project Management per i capitali dei progetti edili, ha annunciato nuove innovazioni che aiuteranno le aziende a collaborare insieme per risolvere gli errori di design nelle prima fasi dei progetti, così da evitare fasi di rielaborazione dei lavori, e l’introduzione dei processi integrati di Quality Control per tutte le attività edili, così da garantire un processo progressivo di revisione e la consegna di complessi progetti multi-disciplinari.

La nuova funzione integrata di Quality Management aiuterà i contractor a mitigare il rischio di fallimento nella consegna di un progetto, ottimizzando il lavoro quotidiano e il rispetto dei requisiti di qualità nel lavoro. La funzione integrerà gli aspetti di Inspection Test Plans e le checklist con i piani di costruzione, i progressi del cantiere e la documentazione del progetto, consentendo ai contractor di ottenere le approvazioni necessarie per ogni fase di lavoro in modo più rapido, così da consegnare i progetti rispettando i requisiti ed evitando sia ritardi, sia problemi di qualità.

