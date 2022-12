Riassunto: Le nuove classifiche finanziarie delle compagnie aeree di Cirium evidenziano una perdita netta del settore di quasi 220 miliardi di dollari dall’inizio della pandemia

I gruppi aerei hanno aggiunto altri 42 miliardi di dollari di perdite nette nel 2021 e 15 miliardi di dollari per la prima metà del 2022

Il settore statunitense è avviato a tornare alla redditività nel 2022, con Delta Air Lines che ha già recuperato il primo posto nella classifica del primo semestre

Le perdite sembrano aggravarsi in Cina, mentre il blocco del COVID-19 si ripercuote sul traffico, frenando la ripresa dell’intera regione Asia-Pacifico

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–L’analisi di Cirium dei risultati dei World Airline Group Finance Rankings per il 2021 e la prima metà del 2022, mostra come il forte calo dei ricavi delle compagnie aeree si sia tradotto in una perdita netta di quasi 220 miliardi di dollari negli ultimi due anni e mezzo dall’inizio della pandemia.





