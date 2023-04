Riassunto: Le novità di InEight consentono un’impareggiabile visibilità nell’edilizia

Gli ultimi aggiornamenti software consentono agli utenti di collegare dati di progetti dalla gestione del cambiamento alle previsioni finanziarie, permettono di controllare in tempo reale i costi e i rischi con pannelli digitali e creare le basi per progetti “predittivi” guidati dall’intelligenza artificiale.





SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–InEight Inc., un leader globale nel software di gestione di progetti di capitali per l’edilizia, ha annunciato una serie di innovazioni che realizzano ulteriormente la sua strategia di collegare 16 processi aziendali essenziali per il controllo dei progetti su un’unica piattaforma integrata. Le nuove capacità offrono visibilità in tutte le fasi di un progetto edile con pannelli “self-service” live che comprendono portata, costo e tabella di marcia, offrendo la base dati per consentire all’intelligenza artificiale di apprendere da progetti precedenti.

