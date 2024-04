Riassunto: Le norme sulla sostenibilità promuovono la trasformazione della rendicontazione aziendale, stando a un nuovo sondaggio a cura di Workiva

Secondo un sondaggio, le aziende intendono conformarsi volontariamente al CSRD; i professionisti ritengono che la rendicontazione integrata abbia un impatto positivo sulle prestazioni

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–La maggioranza (81%) delle aziende non soggette alla Direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) intende allineare parzialmente o completamente le proprie informazioni sulla sostenibilità con i requisiti della direttiva, stando a un sondaggio indipendente commissionato da Workiva Inc. (NYSE:WK). Il terzo 2024 ESG Practitioner Survey (Sondaggio ESG tra i professionisti 2024) annuale, ha intervistato oltre 2.000 persone coinvolte nella rendicontazione aziendale, compresi professionisti nei settori finanza e contabilità, sostenibilità, rischio, e revisione contabile interna in Nord America, Europa e Asia.





