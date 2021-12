Riassunto: Le normative proposte “European AI Act” e “Machinery Product Regulation” freneranno l’innovazione, soffocheranno le piccole aziende e ostacoleranno la produzione, avvertono i leader globali della robotica

Le principali associazioni e gli innovatori nel settore della robotica chiedono ai responsabili politici europei di modificare le normative proposte

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–La legge sull’intelligenza artificiale proposta dalla Commissione Europea e le normative aggiornate sulle macchine danneggeranno in modo grave le piccole aziende, le aziende di robotica e l’innovazione in Europa, secondo quattro delle voci più influenti nel settore della robotica e dell’automazione. Insieme, la International Federation of Robotics, VDMA Robotics + Automation Association, EUnited Robotics e REInvest Robotics chiedono con urgenza ai responsabili politici europei di riesaminare e modificare le proposte.

Mentre tutte e quattro organizzazioni accettano la visione della Commissione Europea di mantenere la sicurezza, proteggere i diritti umani e creare un quadro normativo omogeneo per l’intelligenza artificiale e la robotica, le quattro organizzazioni vedono nell’attuale versione delle normative proposte i seguenti problemi di fondo:

