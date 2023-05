Riassunto: Le innovazioni di Visa basate sulla blockchain possono portare le piccole imprese al livello successivo

Visa e partner hanno sviluppato una piattaforma finanziaria programmabile che consente agli agricoltori di ottenere finanziamenti e vendere i raccolti in modo sicuro grazie alla tecnologia della blockchain

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), leader mondiale nei pagamenti digitali, è tra i nove finalisti incaricati di esplorare innovativi casi di utilizzo basati sulla blockchain per il Real Digital (la valuta digitale emessa dalla banca centrale del Brasile, o CBDC) come parte della più recente LIFT Challenge. Per lo sviluppo della propria missione secondaria, la società ha collaborato con Agrotoken, Microsoft e Sinqia.

Dopo un lavoro collaborativo di diversi mesi, a cui hanno preso parte i migliori ricercatori e ingegneri delle rispettive aziende, Visa e il suo team sono entusiasti di condividere i risultati della partecipazione alla LIFT Challenge, la piattaforma finanziaria programmabile dedicata alle piccole e medie imprese (PMI), in particolare agli agricoltori, progettata per ampliare l’accesso ai mercati dei capitali globali, promuovere l’interoperabilità tra valute, migliorare i processi operativi e individuare nuove opportunità di crescita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Allee McDermott



amcdermo@visa.com