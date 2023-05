Riassunto: Le competenze di Clarity AI in materia di sostenibilità supportano ora HANetf per gli ETF UCITS e PAI SFDR Art. 8 e 9

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la piattaforma tecnologica leader nel settore della sostenibilità, è lieta di annunciare che le sue capacità in materia di sostenibilità supportano ora HANetf, la principale piattaforma europea indipendente di ETF white-label.

In particolare, le competenze in materia di sostenibilità di Clarity AI vengono utilizzate per il caso d’uso di HANetf dei fondi SFDR Articolo 8 e 9 e degli indicatori di Principio di Impatto Avverso (PAI). Questa collaborazione evidenzia il continuo status di Clarity AI come fornitore preferenziale per le competenze di reporting normativo e la creazione, la gestione e l’ottimizzazione di portafogli d’investimento sostenibili.

“Siamo entusiasti di collaborare con HANetf, un vero innovatore nel settore degli ETF, per aiutarli a sostenere i loro sforzi nell’investimento sostenibile e nel reporting normativo”, ha dichiarato Lorenzo Saa, Chief Sustainability Officer di Clarity AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

