Riassunto: Le banche mondiali si preparano a utilizzare la nuova piattaforma SWIFT per il flusso di pagamenti internazionali

Le banche sostengono la nuova piattaforma SWIFT, il cui lancio è previsto per il mese di novembre 2022

Le capacità della nuova piattaforma rientrano nella strategia SWIFT: permettere una gestione completa, immediata e senza problemi delle transazioni globali

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Sei importanti banche mondiali oggi hanno annunciato di supportare la nuova piattaforma SWIFT di gestione delle transazioni e di prepararsi a utilizzarne le capacità ampliate per implementare nuovi servizi, migliorare l’efficienza e ridurre i costi al momento della sua entrata in funzione, prevista per il mese di novembre 2022.

Bank of China, Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank e Standard Chartered hanno confermato i preparativi per l’adozione della piattaforma, in parallelo alla presentazione di un’ambiziosa roadmap, da parte della cooperativa, che sarà attuata nei prossimi 18 mesi.

