Riassunto: Le aziende globali idriche e delle acque reflue prendono di mira il cambiamento climatico

Un nuovo sondaggio tra 100 aziende monitora l’avanzamento verso l’obiettivo net-zero: il 75% degli intervistati ridurrà le emissioni di gas a effetto serra entro il 2040

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Secondo un nuovo sondaggio che ha coinvolto 100 aziende in Nord America e in Europa, le aziende idriche e delle acque reflue si stanno prefissando ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione. Promosso da Xylem (NYSE: XYL), azienda leader a livello globale nel settore delle tecnologie per l’acqua, il sondaggio rivela che il 75% degli intervistati intende raggiungere obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2040, o anche prima. Il 48% dei rispondenti si è prefissato un obiettivo di emissioni net-zero, mentre il 42% ha un obiettivo di riduzione delle emissioni.

“Il settore dell’acqua riveste un ruolo importante nell’impegno globale a ridurre le emissioni di gas a effetto serra”, ha dichiarato Patrick Decker, Presidente e CEO di Xylem.

