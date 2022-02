Riassunto: Le aziende europee attive nelle scienze della vita puntano a migliorare le proprie capacità analitiche

Un rapporto a cura di ISG Provider Lens™ rileva che le aziende della regione specializzate nelle scienze della vita utilizzano i miglioramenti tecnologici a supporto di una vasta gamma di iniziative, tra cui l’R&D

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Le aziende europee attive nelle scienze della vita stanno aumentando gli investimenti in capacità analitiche e altre tecnologie per velocizzare la ricerca e lo sviluppo e per guidare l’innovazione incentrata sui pazienti. Lo afferma una nuova relazione pubblicata oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), società tecnologica globale leader nella ricerca e nella consulenza.

Il documento 2021 ISG Provider Lens™ Life Sciences Digital Services Report for Europe (Relazione 2021 ISG Provider Lens™ sui servizi digitali per le scienze della vita in Europa) rileva che le aziende della regione specializzate nelle scienze della vita sono interessate anche a utilizzare l’analitica a supporto delle attività marketing e commerciali e dell’ottimizzazione delle operazioni nella supply chain.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Will Thoretz, ISG



+1 203 517 3119



will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications per ISG



+44 (0)20 3457 6403



kate.hartley@carrotcomms.co.uk