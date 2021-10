Riassunto: Le aziende europee adottano i container per velocizzare lo sviluppo delle app

Una relazione ISG Provider Lens™ rileva che numerose imprese si affidano ai service provider attivi nell’ambiente container come aiuto per affrontare le difficoltà tecniche e culturali legate a questa tecnologia

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La tecnologia dei container sta richiamando l’attenzione di aziende di tutta Europa che vogliono creare applicazioni software rapide e flessibili, e molte chiedono l’aiuto dei provider per superare problemi tecnici e culturali. È quanto rileva una nuova relazione pubblicata oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), società tecnologica globale leader nella ricerca e consulenza.

Il documento 2021 ISG Provider Lens™ Container Services and Solutions Report for Europe (Relazione 2021 ISG Provider Lens™ su servizi e soluzioni container per l’Europa) rileva che realtà aziendali di tutta la regione stanno adottando i container come metodo efficiente per l’upgrade delle applicazioni e l’espansione delle risorse per rispondere alle esigenze del mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Will Thoretz, ISG



+1 203 517 3119



will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications per ISG



+44 (0)20 3457 6403



kate.hartley@carrotcomms.co.uk