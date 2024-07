Riassunto: Le aspirazioni legate all’IA minacciate dalla carenza di competenze per oltre un terzo dei CIO globali

Secondo i risultati dell’indagine tra i leader tecnologici, commissionata da Expereo

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Oltre un terzo (35%) delle imprese globali sta faticando a trattenere o attirare competenze fondamentali negli ambiti di IA, dati e automazione, il che potrebbe minacciare le loro ottimistiche ambizioni nel settore dell’IA. Questi sono i risultati di una ricerca da un InfoBrief di IDC, commissionata da Expereo, Enterprise Horizons 2024*, che evidenzia una carenza critica di competenze IA, nonostante l’IA sia ora considerata la massima priorità per i CIO di tutto il mondo.





La ricerca condotta tra 650 leader tecnologici in aziende globali in Europa, USA e nella regione APAC a dimostrato non solo che le aziende fanno fatica ad attrarre o mantenere talenti fondamentali, ma che nemmeno i loro attuali partner tecnologici sono allineati con le loro ambizioni.

