Riassunto: Le API di Vonage Network aprono la strada a Freenow by Lyft per promuovere l’innovazione nella mobilità urbana

Freenow adotta le API di Vonage per accedere alle funzionalità della rete, rafforzando la prevenzione delle frodi attraverso connessioni con autisti più rapide e verificate per milioni di utenti

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte di Ericsson, e Freenow by Lyft, un'app di taxi e multimobilità leader nel settore in Europa, hanno ampliato la loro collaborazione con il lancio della Vonage Silent Authentication API per clienti negli Stati Uniti. Le API di Vonage Network consentono a Freenow by Lyft di accedere a dati e informazioni di rete in tempo reale, aiutando a prevenire le frodi attraverso la verifica diretta degli utenti, assicurando interazioni affidabili, efficienti e sicure per i suoi clienti e autisti.

