Riassunto: L’azienda messicana Megacable sceglie i prodotti Streamkeeper e XTD di Verimatrix per rafforzare ulteriormente la sicurezza

Dopo avere già implementato alcune soluzioni Verimatrix, Megacable aggiungerà le sue più recenti tecnologie anti-pirateria e di sicurezza informatica per combattere le intrusioni e gli attacchi digitali

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Megacable, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni messicane, ha selezionato una suite di tecnologie e prodotti Verimatrix per rafforzare le proprie difese a tutti i livelli dell’azienda: Verimatrix XTD (Extended Threat Defense), Streamkeeper Watermarking, Streamkeeper Edge Authenticator e App Shield.

Megacable, la prima azienda in Messico a offrire servizi digitali quadrupli (televisione via cavo, Internet a larga banda, telefonia fissa e mobile), conta milioni di abbonati che usano le sue app multimediali su dispositivi non gestiti.

