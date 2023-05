Riassunto: L’azienda fintech Ballerine annuncia un finanziamento iniziale di 5 milioni di dollari per creare una piattaforma di decisione sul rischio open-source

Questa piattaforma open-source prima del suo genere consente alle aziende di verificare e finanziare i propri clienti commerciali a livello globale o su vasta scala; il round di finanziamenti è stato guidato da Team8, con la partecipazione di Y Combinator, Vera Equity e dei dirigenti di Brex, Trulioo, Venmo, Melio e Coinbase

TEL AVIV, Israele e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Ballerine, una piattaforma di decisione sul rischio open-source, ha raccolto 5 milioni di dollari in un round di finanziamenti seed guidato da Team8. L’azienda offre una piattaforma open-source che integra sorgenti di dati globali, assieme agli strumenti necessari per automatizzare e ottimizzare i processi decisionali per attività quali l’onboarding (KYB), la sottoscrizione e il monitoraggio delle transazioni.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nicole Lombardo



nicole@calibercorporateadvisers.com

888.550.6385 int. 23