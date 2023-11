Riassunto: L’azienda di IA generativa Haut.AI raccoglie 2 milioni di euro per espandersi nel settore skincare SaaS B2B

TALLINN, Estonia–(BUSINESS WIRE)–Haut.AI, leader europeo dell’IA generativa nel settore dei prodotti di bellezza e cura della pelle come SkinGPT, ha ottenuto un finanziamento di avviamento di 2 milioni di euro da LongeVC e dal ramo VC degli azionisti del Grupo Boticário. La raccolta fondi sosterrà Haut.AI nell’espansione e nell’aggiornamento del suo software no-code di personalizzazione per l’e-commerce dedicato alla skincare, mentre la ricerca e lo sviluppo si concentreranno sull’intelligenza artificiale generativa multimodale per l’analisi della pelle.





Anastasia Georgievskaya, CEO e co-fondatrice di Haut.AI, ha dichiarato: “Utilizzando l’IA innovativa, abbiamo reso un selfie un potente strumento diagnostico a disposizione delle aziende online, che guida nel percorso di personalizzazione dei prodotti. Non si tratta solo di consigli, bensì di un’accurata analisi della pelle, e tutti, a prescindere dall’età, dal sesso o dal luogo in cui ci si trova, possono usufruirne.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per contatti con la stampa, contattare team@haut.ai.