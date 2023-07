Riassunto: L’azienda di giochi di gruppo blockchain COLOPL Brilliantcrypto annuncia un sodalizio con 7 organizzazioni Guild/DAO a livello globale

〜A supporto del rilascio globale di Brilliantcrypto〜

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Brilliantcrypto, Inc. (HQ: Minato City Tokyo, CEO: Naruatsu Baba, d’ora in avanti “Brilliantcrypto”) si è associata a 7 organizzazioni Guild/DAO in tutto il mondo.









Grazie a queste collaborazioni, Brilliantcrypto, il gioco sostenibile play-to-earn (gioca e guadagna) avanzerà sulla scena mondiale grazie alla presenza in questi territori, nei quali risiedono molti utenti del gioco blockchain.

● Presentazione della collaborazione

OLA GG



OlaGG è la più grande comunità di gaming Web3 sul mercato ispanico, con oltre 400.000 soci in Sudamerica e in Spagna.

La loro comunità è coinvolta attivamente nell’economia web3 creando contenuti, avviando missioni e partecipando a tornei di e-sport.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

<Referente per informazioni su questo comunicato stampa da parte dei media>



Rappresentante Brilliantcrypto: Hugo Church, Naoki Nose, Yasuhiro Noguchi



Email: press.contact@brilliantcrypto.net