Riassunto: LatticeFlow AI entra a far parte dell’AI Safety Institute Consortium degli Stati Uniti

ZURIGO, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–LatticeFlow AI, la piattaforma leader che consente ai team di Intelligenza artificiale (IA) di sviluppare soluzioni IA performanti, sicure e affidabili, è lieta di annunciare di essere entrata a far parte dell’AI Safety Institute Consortium (AISIC) degli Stati Uniti.





media@latticeflow.ai