Riassunto:   LatticeFlow AI annuncia il lancio di un’innovazione chiave per accelerare lo sviluppo del software di rilevamento di deepfake in anticipo rispetto alle elezioni USA

I deepfake generati dall’IA minacciano di influenzare le elezioni del 2024, e gli strumenti di individuazione dei deepfake stanno diventando nuovi elementi essenziali per i giornalisti.

ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–LatticeFlow AI, la piattaforma leader per lo sviluppo di applicazioni IA affidabili, ha annunciato il lancio di LatticeFlow AI Audio, il primo prodotto sviluppato per individuare e identificare errori di modello nelle applicazioni IA audio.





Questa versione risponde alla richiesta pressante di soluzioni affidabili di rilevamento di deepfake vocali in anticipo rispetto alle elezioni 2024 negli USA. In tale contesto, LatticeFlow AI Audio, assieme alle capacità esistenti dell’azienda in ambito di visione artificiale, si afferma come la soluzione più avanzata per i rilevatori di deepfake per contrastare le minacce deepfake che integrano elementi audio e video.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste della stampa: media@latticeflow.ai