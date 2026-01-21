Riassunto: LatticeFlow AI acquisisce AI Sonar, la piattaforma leader di scoperta assistita dall’IA, per garantire una governance IA sicura ed end-to-end

L'acquisizione conferma LatticeFlow AI come la prima soluzione di governance dell'IA basata sulle evidenze del settore, in grado di connettere in modo sicuro ricerca e valutazione dell'IA in loco con operazioni di governance centralizzate

DAVOS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--LatticeFlow AI, un'azienda deep-tech svizzera alla guida della governance IA basata sulle evidenze, ha annunciato oggi nel corso del Forum economico mondiale (WEF) l'acquisizione dell'azienda AI Sonar Ltd con sede a Dublino, una società interamente controllata di CloudSphere Ltd. La piattaforma di punta per la scoperta dell'IA consente alle aziende e agli ISV di rilevare l'IA ombra. La soluzione AI Sonar continuerà a essere offerta con il proprio marchio da LatticeFlow AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Richieste dei media:

Gloria Fernandez, Marketing Director

media@latticeflow.ai

LatticeFlow AI