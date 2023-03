Riassunto: Laserfiche riconosciuto per le solide prestazioni nel rapporto di un analista indipendente sui fornitori di piattaforme di contenuti

LONG BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche — il principale fornitore di SaaS di gestione intelligente dei contenuti e di automazione dei processi commerciali — è stato nominato Strong Performer nelle The Forrester Wave™: Piattaforme di contenuti, Q1 2023. Laserfiche era uno dei 13 fornitori valutati per la forza della sua strategia e per l’offerta attuale.

Laserfiche ha conseguito la massima classificazione possibile in sette criteri:

Packaged Applications (Applicazioni impacchettate)

Search (Ricerca)

Lifecycle Management (Gestione del ciclo di vita)

Developer Resources (Risorse per sviluppatori)

App Design/Development Tools (Progettazione app/Strumenti di sviluppo)

Design/Development Tools (Progettazione app/Strumenti di sviluppo) Commercial Model (Modello commerciale)

Intelligent document extraction (Estrazione intelligente di documenti)

Secondo il rapporto, “Laserfiche ha convertito con successo la sua esperienza di oltre 30 anni nella gestione dei contenuti in una moderna piattaforma SaaS con una gamma equilibrata di servizi per fornire una scelta molto ampia di applicazioni verticali e orizzontali.”

