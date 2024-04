Riassunto: Laserfiche reinventa l’ecosistema dei partner per potenziare i fornitori di soluzioni internazionali

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche, importante fornitore SaaS di soluzioni intelligenti per la gestione del contenuto e l’automazione dei processi aziendali, ha annunciato diversi traguardi importanti per il canale, con l’organizzazione che segna l’inizio di una nuova era di crescita e innovazione tecnologica. Nel corso del 2024, l’azienda è impegnata a consolidare l’ecosistema dei propri partner per fornire ulteriori modi con cui le organizzazioni possono trasformare le modalità di gestione del loro contenuto, automatizzare i flussi di lavoro e velocizzare lo svolgimento delle attività.





“Nel corso dell’ultimo anno abbiamo assistito a un progresso incredibile in tutte le aree di Laserfiche, inclusa la crescita nei settori e nelle regioni emergenti, l’aumento degli investimenti nel nostro programma e nelle nostre risorse del canale e il reclutamento di leader strategici”, è il commento di Karl Chan, CEO di Laserfiche.

