Riassunto: Laserfiche ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022 per il proprio Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

LONG BEACH, Calif. – Laserfiche, il principale fornitore SaaS di servizi per la gestione smart dei contenuti e per l'automazione dei processi commerciali, ha oggi annunciato di aver ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2022 per un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS – "Information Security Management System").





“Laserfiche è impegnata nello sviluppare soluzioni innovative per fornire ai clienti dei controlli di sicurezza solidi e configurabili”, ha commentato Thomas Phelps, Senior Vice President of Corporate Strategy e CIO di Laserfiche. “Insieme al nostro report SOC 2 che include i requisiti HIPAA, questa certificazione dimostra l’allineamento del nostro programma di sicurezza con gli standard e le pratiche di riferimento del settore”.

ISO 27001 è un dettagliato framework per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

