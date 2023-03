Riassunto: Laserfiche lancia una nuova funzionalità di integrazione per MuleSoft

Il nuovo connettore certificato di Laserfiche disponibile in Anypoint Exchange aiuta le aziende a creare più rapidamente esperienze digitali fluide, senza alcun problema

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche – leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione di contenuti – oggi ha annunciato un nuovo connettore certificato MuleSoft per Laserfiche®. Accessibile dal MuleSoft Anypoint Exchange e dal Laserfiche Solution Marketplace, questo nuovo connettore consentirà alle aziende di semplificare l’integrazione con la piattaforma di servizi per i contenuti sviluppata da Laserfiche e creare soluzioni che aumentino la produttività, scalabili di pari passo con la crescita e che offrano ai clienti esperienze anzitutto digitali.

Con Laserfiche i clienti possono implementare più velocemente l’integrazione, gestirne più facilmente i cicli di vita e accedere ad analisi dei dati a tutti i livelli dell’azienda..

