Riassunto: Laserfiche incorpora la funzione di riconoscimento della scrittura manuale in servizi di acquisizione dati basati sull’intelligenza artificiale

L’ampliamento delle funzionalità IA offerte da Laserfiche include anche la possibilità di eseguire ricerche sull’intero testo in file audio e video





LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche – leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione di contenuti – oggi ha lanciato un ampliamento della funzione di riconoscimento di dati scritti manualmente per Laserfiche Cloud. Questa innovativa funzionalità consentirà alle aziende di estrarre testo scritto a mano da documenti semistrutturati, per servire meglio le loro comunità ed espandere la portata della loro automazione dei processi commerciali.

Inoltre in precedenza quest’anno Laserfiche ha ampliato le funzionalità di acquisizione intelligente aggiungendo la possibilità di eseguire ricerche sull’intero testo in file audio e video archiviati in Laserfiche, come registrazioni di riunioni video o di messaggi vocali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Linda Domingo | Vicedirettrice pubbliche relazioni



Ufficio: 1.562.988.1688 interno 234



E-mail: linda.domingo@laserfiche.com

Sito web: www.laserfiche.com