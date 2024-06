Riassunto: Laserfiche è la scelta dei clienti di Gartner® Peer Insights™ per le piattaforme di servizi di contenuto per il 2024

Laserfiche riceve il riconoscimento più alto per il quinto anno consecutivo.

LONG BEACH, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche — il fornitore leader di SaaS per la gestione intelligente dei contenuti e l’automazione dei processi aziendali — è stato nominato Customers’ Choice nel rapporto 2024 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Content Services Platforms. Questo riconoscimento si basa sulle recensioni dei clienti e viene assegnato ai fornitori che soddisfano o superano sia la media del mercato per quanto riguarda l’esperienza complessiva sia quella relativa all’interesse e all’adozione da parte degli utenti.





“Grazie ai nostri clienti, siamo entusiasti di essere nel quadrante in alto a destra della ‘Voice of the Customer’ con la valutazione complessiva e il numero di recensioni più elevati”, ha dichiarato Thomas Phelps IV, vicepresidente senior della strategia aziendale e CIO di Laserfiche. “In Laserfiche abbiamo a cuore i nostri clienti e ci impegniamo a fondo per l’innovazione dei prodotti e per offrire loro una straordinaria esperienza”.

