Riassunto: Laserfiche annuncia i vincitori dei riconoscimenti 2023 Laserfiche Run Smarter®

LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche – leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione di contenuti – oggi ha annunciato i vincitori dei riconoscimenti 2023 Laserfiche Run Smarter®, lanciati nel 2005 per onorare le persone e imprese di tutto il mondo che impiegano Laserfiche per migliorare la produttività, creare processi innovativi e conseguire risultati eccezionali nel campo commerciale.

“I riconoscimenti Run Smarter celebrano le singole persone, i team e le aziende che usano Laserfiche in modi che stimolano il cambiamento, che quest’ultimo avvenga nell’impresa, nella più ampia comunità Laserfiche o nel mondo”, spiega Karl Chan, Ceo di Laserfiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

