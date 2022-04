Riassunto: L’App Marketplace di Aircall raggiunge 100 integrazioni

Dal suo lancio nel 2019 l’ecosistema di app si è ampliato, sino all’attuale connessione con più di 100 aziende di software del calibro di Salesforce, HubSpot, Zendesk, Intercom, Slack, Monday.com e molte altre ancora.

Aircall, la soluzione di telefonia flessibile basata su cloud il cui valore supera 1 miliardo di dollari, ha annunciato oggi che il suo App Marketplace ha superato il traguardo di 100 integrazioni.

Aircall continuerà a investire nel suo App Marketplace e nella sua interfaccia di programmazione delle applicazioni (application programming interface, API ) aperta per aiutare ulteriormente le piccole e medie imprese ad accrescere il loro valore per i rispettivi clienti.

In conseguenza della domanda sostenuta da parte delle aziende di soluzioni adattabili, con un numero medio di applicazioni Saas utilizzate da organizzazioni in tutto il mondo superiore a 110 nel 2021 (fonte: Statista), Aircall sta acquisendo nuovi partner a una velocità straordinaria.

Grazie agli investimenti continui nel suo App Marketplace, Aircall si sta avvicinando sempre più alla concretizzazione della propria missione: consentire a ogni singolo professionista di intrattenere conversazioni più significative attraverso la creazione di un esclusivo ecosistema basato sulle comunicazioni vocali e telefoniche.

L’App Marketplace di Aircall offre i più popolari strumenti aziendali come HubSpot, Microsoft Teams, Zendesk, Salesforce, Monday.com, Shopify e Intercom per aiutare i professionisti addetti alle vendite e all’assistenza ai clienti a gestire le chiamate in entrata e in uscita, tenere traccia delle conversazioni e dei parametri di misurazione, dotandoli di una visione dei dati relativi ai clienti a 360 gradi nel giro di pochi secondi.

“L’App Marketplace è una componente essenziale dell’esperienza dei clienti di Aircall.

