Riassunto: Lancio di HARMAN Ready Care: rileva i comportamenti dei guidatori e li aiuta con interventi basati sul contesto, per una guida più sicura e intelligente

Ready Care combina gli algoritmi intelligenti di apprendimento automatico con i sensori dei veicoli, per monitorare i comportamenti fisici dei guidatori e intervenire attivamente.

Se rileva un’anomalia da parte del guidatore, come la riduzione del livello di attenzione, Ready Care attiva un allarme intelligente per mitigare potenziali distrazioni, sonnolenza o ansia.

Ready Care è la soluzione esclusiva in grado di rilevare il carico cognitivo del guidatore, permettendo agli OEM di offrire ai clienti una maggior tranquillità durante la guida.

NOVI, Mich.–(BUSINESS WIRE)–HARMAN International, una società interamente controllata da Samsung Electronics Co., Ltd. e focalizzata sulle tecnologie e le soluzioni connesse per i mercati degli autoveicoli, dei consumatori e delle imprese, oggi ha annunciato il rilascio di Ready Care, la soluzione aggiunta più di recente al suo portafoglio in espansione di prodotti progettati e creati per offrire esperienze incentrate sui consumatori nel settore degli autoveicoli.

