Riassunto: Lancio di Conviva su Google Cloud Marketplace

Fornirà fruibilità e insight continui, completi e in tempo reale per massimizzare l’acquisizione, il coinvolgimento e l’esperienza degli utenti per i publisher globali

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, una piattaforma analitica di misurazione continua, ha annunciato oggi la propria disponibilità su Google Cloud Marketplace, il che espanderà la collaborazione dell’azienda con Google Cloud oltre a consentire un approvvigionamento fluido e una fatturazione consolidata attraverso un unico canale.

“Siamo molto compiaciuti del lancio di Conviva su Google Cloud Marketplace” ha affermato Keith Zubchevich, presidente e amministratore delegato di Conviva. “L’intero settore mediatico sta subendo una trasformazione digitale mentre le aziende si stanno adoperando per sfruttare in maniera più efficiente le tecnologie cloud per rendere i loro investimenti a prova di futuro e accelerare l’acquisizione di insight utilizzabili dalle loro tecnologie, i singoli visualizzatori e i segmenti di pubblico.

