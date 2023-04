Riassunto: Lanciata StrategyBlocks 6, semplificando l’ideazione per la pianificazione strategica

La nuova componente, StrategyBlocks Ideas, offre alle aziende l’integrazione intuitiva di idee e strategia

AUCKLAND, Nuova Zelanda–(BUSINESS WIRE)–StrategyBlocks, la più importante soluzione su base cloud per la pianificazione strategica, la gestione e l’esecuzione dei portafogli, oggi ha annunciato l’ultima pubblicazione della sua piattaforma di gestione strategica aziendale, StrategyBlocks 6 (SB6). Oltre a un’interfaccia rinnovata e una homepage rinnovata, che offre maggiore chiarezza e facilità d’uso, SB6 comprende una nuova caratteristica proprietaria di ideazione. StrategyBlocks Ideas aiuta le organizzazioni a promuovere un maggiore coinvolgimento del team, facilitando l’elaborazione di raccomandazioni, proposte e opportunità a tutti i livelli. Da soluzione di prestigio nel software strategico, StrategyBlocks 6 è stato appositamente progettato per affrontare le ordinarie preoccupazioni di aziende di ogni dimensione, tra cui come comunicare, eseguire e tracciare la strategia nella maniera più efficiente, come produrre relazioni efficaci per il team esecutivo e il consiglio di amministrazione e come navigare i cambiamenti all’interno delle organizzazioni attraverso la lente della pianificazione ed esecuzione strategica.

