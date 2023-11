Riassunto: LambdaTest presenta Intelligent UI Inspector per l’ottimizzazione dell’ispezione delle app mobili

LambdaTest presenta un sistema di ispezione UI intelligente per i test su dispositivi reali per offrire un’interazione ottimizzata e una creazione precisa di Xpath, con supporto per applicazioni native e ibride, in grado di trasformare il panorama del controllo qualità





NOIDA, India & SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, una piattaforma leader di test unificati basata su cloud, ha presentato Intelligent UI Inspector, un nuovo strumento destinato a sviluppatori e tester di applicazioni mobili. Intelligent UI Inspector vanta diverse funzionalità chiave, che consentono di valorizzare l’interazione fluida, l’affidabilità e l’esperienza utente migliorata.

Intelligent UI Inspector presenta un’interfaccia avanzata per consentire un’interazione diretta e un’ispezione senza ostacoli di diversi elementi e pagine all’interno della propria applicazione, evitando la necessità di chiudere e riaprire continuamente l’UI Inspector.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

