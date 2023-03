Riassunto: LambdaTest migliora la sua esperienza di test di automazione Selenium aggiungendo la sua intelligence di test integrata potenziata dall’AI

Questa aggiunta è l’ultima in una serie di miglioramenti costanti che LambdaTest sta apportando per consentire il test dell’esperienza digitale più fluido possibile per i suoi clienti

NOIDA, India e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, una piattaforma cloud intelligente per il testing dell’esperienza digitale omnicanale, ha annunciato l’aggiunta di funzioni avanzate di intelligenza artificiale per i test alla sua offerta cloud di test Selenium. Con questo ultimo sviluppo, ora LambdaTest consentirà alle imprese una conoscenza più approfondita del processo di esecuzione dei test, aiutandole a semplificare il processo di garanzia della qualità.

LambdaTest ha sempre lavorato per migliorare il suo cloud per i test di automazione Selenium e la funzione di test intelligence è la sua ultima novità nel settore.

