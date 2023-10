Riassunto: LambdaTest lancia una nuova funzione di autoriparazione per migliorare l’affidabilità dei test

La funzione di autoriparazione LambdaTest mira a ottimizzare i test software adattandoli automaticamente alle modifiche apportate alle applicazioni, offrendo affidabilità grazie all’eliminazione di quelli inattendibili e riducendo l’entità della manutenzione, fornendo una soluzione a problemi frequenti nei test automatizzati.





NOIDA, India e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, società che sviluppa l’omonima piattaforma cloud per l’esecuzione di test unificati, ha lanciato la funzione Auto Healing, progettata per ottimizzare le procedure di test software, che consente agli utenti di regolare automaticamente i test in risposta a modifiche delle corrispondenti applicazioni, riducendo i tempi di fermo e aumentando l’efficienza.

Fornendo procedure di test affidabili e accurate – una necessità imprescindibile nell’attuale ambiente di sviluppo caratterizzato da ritmi velocissimi – i metodi di test automatizzati hanno accelerato significativamente lo sviluppo del software.

