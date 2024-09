Riassunto: LambdaTest lancia una gamma di servizi professionali per elevare l’eccellenza nell’ingegneria della qualità

LambdaTest lancia una gamma di servizi professionali basati sull’IA per migliorare la copertura dei test, ottimizzare gli script e snellire l’ingegneria della qualità per aziende di tutto il mondo.

NOIDA, India e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, una delle principali piattaforme cloud per l’esecuzione di test unificati, ha lanciato ufficialmente una gamma di servizi professionali progettati per trasformare come le aziende conseguono l’eccellenza nell’ingegneria della qualità. Si tratta di una suite completa di soluzioni di test basati sull’IA che assicurano massima copertura dei test, script di test ottimizzati e migrazioni integrate del framework.





I nuovi servizi professionali LambdaTest sono mirati a risolvere i problemi chiave a cui le aziende oggi devono far fronte – migliorando l’efficienza dei test, aumentando la copertura e riducendo i colli di bottiglia nell’AQ. Inoltre offrono uno sviluppo su misura della suite di test, affinché le aziende possano creare soluzioni personalizzate per le loro specifiche esigenze, mentre la manutenzione continua dell’efficienza assicura qualità e prestazioni a lungo termine.

press@lambdatest.com