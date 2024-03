Riassunto: LambdaTest lancia The Phoenix Project, un gruppo di risorse per i dipendenti donne

LambdaTest ha lanciato un gruppo di risorse per i dipendenti denominato The Phoenix Project per sostenere e rendere più autonomi i dipendenti di sesso femminile.





SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, società che sviluppa l’omonima piattaforma cloud per l’esecuzione di test unificati, ha annunciato il lancio di The Phoenix Project, un gruppo di risorse per i dipendenti dedicato a sostenere i dipendenti donne e a promuoverne il successo.

“LambdaTest si impegna per promuovere un luogo di lavoro improntato alla diversità, inclusione ed equità in cui tutti i dipendenti si sentano apprezzati e messi in grado di raggiungere il loro pieno potenziale”, spiega Chandini Chopra, Vicepresidente persone e cultura presso LambdaTest. “The Phoenix Project è un’iniziativa cruciale per il conseguimento di questo obiettivo, fornendo una piattaforma per la crescita professionale, il networking e il mentoring, particolarmente per le dipendenti”.

Contacts

Ufficio stampa LambdaTest: press@lambdatest.com