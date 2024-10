Riassunto: LambdaTest lancia nuove funzionalità nel suo Test Manager basato sull’AI per semplificare la gestione dei test

Le nuove funzionalità del Test Manager di LambdaTest basato sull’AI consentono un’integrazione fluida dei dati, il miglioramento dell’organizzazione e il perfezionamento dell’esecuzione dei test

NOIDA, India, e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, piattaforma leader nei test unificati basata sul cloud, ha lanciato una nuova suite di funzionalità nel suo Test Manager basato sull’AI, progettate per semplificare e migliorare l’esperienza di gestione dei test per i team QA e di sviluppo software. Tra le funzionalità recentemente introdotte vi sono il tagging e le precondizioni di livello avanzato, che consentono agli utenti di importare e mappare tag e precondizioni direttamente nei casi di test. Grazie a questi aggiornamenti, gli utenti possono rendere più efficienti i flussi di lavoro, razionalizzare l’integrazione dei dati e migliorare il controllo sull’esecuzione dei casi di test, in ultima istanza accelerando i tempi di commercializzazione per rilasci software di qualità elevata.





