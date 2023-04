Riassunto: LambdaTest lancia l’analisi delle prestazioni delle applicazioni mobili

Le aziende, utilizzando le analisi come guida, saranno in grado di affrontare in modo significativo i problemi di performance delle loro applicazioni mobili, garantendo un’esperienza fluida per i clienti

NOIDA, India & SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, una piattaforma cloud intelligente di test dell’esperienza digitale omnichannel, ha lanciato una serie di funzionalità per consentire alle aziende di testare le prestazioni delle loro app mobili.

I clienti che utilizzano il cloud all’avanguardia di LambdaTest per i dispositivi reali possono ora testare metriche di prestazione come il consumo di CPU, il consumo di memoria (RAM), l’uso della batteria, l’irradiazione di calore, il tasso di rendering/frame, l’uso della rete e il tempo di avvio dell’applicazione, tra le altre cose.

Ad esempio, la CPU è responsabile dell’esecuzione di tutte le operazioni in un dispositivo mobile e un utilizzo elevato da parte di una singola applicazione può influire sugli altri servizi in esecuzione.

