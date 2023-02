Riassunto: LambdaTest lancia il cloud per testare l’esperienza digitale per accelerare la trasformazione digitale delle aziende

Il cloud per testare l’esperienza digitale di LambdaTest consentirà alle aziende di testare le esperienze omnicanale su un’infrastruttura progettata su misura, solida e scalabile





NOIDA, India e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–LambdaTest, la piattaforma cloud leader nei test di qualità continui, ha annunciato il lancio del cloud per testare l’esperienza digitale dedicato alle aziende. Il prodotto consentirà alle aziende di accelerare la trasformazione digitale offrendo una piattaforma di esecuzione e coordinamento di test a 360 gradi, la migliore nella categoria, abbinata a un’analisi approfondita dei test e a opzioni di distribuzione configurabili.

Secondo il Best Practice Report di Forrester intitolato ‘Optimize Your Digital Experience To Compete For Customers’ (Ottimizza la tua esperienza digitale per essere competitivo sul mercato), “A prescindere da quanto il vostro marchio sia presente nella vita dei clienti oggi, se non venite incontro alle loro aspettative, è facile che domani passino alla concorrenza.”

