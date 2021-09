Riassunto: L’agenzia di comunicazioni globali Hotwire rafforza la propria leadership nel campo delle comunicazioni tecniche su scala globale con nuove assunzioni e nuovi clienti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Hotwire, società di consulenza specializzata in comunicazioni per il settore tecnologico a livello globale, assume nuove figure dirigenziali mentre continua l’ampliamento delle proprie competenze e l’espansione della clientela con l’aggiunta di nuovi marchi innovativi.

Hotwire fa leva sull’acquisizione strategica di McDonald Butler Associates per sbloccare nuove opportunità di crescita e offrire ai clienti un pacchetto più corposo di soluzioni di comunicazione e l’accesso a nuovi servizi e competenze. Il nuovo livello di comunicazione è stato concepito per costruire la reputazione del marchio, rafforzare le relazioni con le parti interessate e stimolare la crescita del fatturato, dando slancio all’intero ecosistema di mercato e aiutando le aziende di produzione per conto terzi (Contract Manufacturing Organization, CMO) a far crescere la propria attività.

“Le aziende leader per innovazione e tecnologia continuano a gestire situazioni complesse e a cercare soluzioni che possano essere loro d’aiuto” ha dichiarato Heather Kernahan, amministratore delegato globale di Hotwire.

