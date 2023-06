Riassunto: L’acqua digitale fa risparmiare milioni di dollari alle comunità, stando alle principali società di servizi pubblici

18 esperti di servizi pubblici idrici condividono un manuale per la trasformazione digitale e l’impatto sulla comunità

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Le principali società di servizi pubblici idrici stanno sempre più utilizzando le analisi dei dati e la tecnologia digitale per ottimizzare le loro attività, far risparmiare milioni di dollari alle comunità e incrementare la resilienza delle reti idriche ai cambiamenti climatici.

La competenza di 18 leader e di esperti di società di servizi pubblici idrici globali influenti nell’adozione iniziale del digitale figurano in un nuovo documento fornito dal leader della tecnologia idrica Xylem (NYSE: XYL) and Bluefield Research. Questi esperti di servizi pubblici condividono prospettive su come la “transizione al digitale” li sta aiutando a risolvere le grandi sfide idriche nelle loro comunità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Houston Spencer



+1 (914) 240-3046



Houston.Spencer@xylem.com