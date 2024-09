Riassunto: LabVantage Solutions collabora con Henkel a una nuova piattaforma integrata per promuovere la trasformazione digitale di R&D

—La nuova piattaforma R&D di Henkel si integra con LabVantage LIMS e SAP PLM per ottenere la digitalizzazione totale e semplificare le operazioni aziendali end-to-end, la condivisione dei dati e la reportistica—

SOMERSET, N.J.–(BUSINESS WIRE)–LabVantage Solutions, Inc., il principale fornitore di soluzioni e servizi di informatica di laboratorio, comprese le piattaforme LIMS personalizzate, che consentono una rapida installazione a costi inferiori, oggi ha annunciato una collaborazione con Henkel AG & Co. KGaA (“Henkel”), per integrare soluzioni LabVantage LIMS e SAP Product Lifecycle Management (PLM) nella piattaforma di base R&D 4.0 di Henkel per le sue attività per consumatori. Questa decisione strategica per LabVantage Solutions è stata guidata dall’impegno di Henkel nella promozione dell’innovazione, della sostenibilità e della trasformazione digitale all’interno dell’azienda.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Charya Wickremasinghe, Ph.D.



Brandwidth Solutions LLC



cwickremasinghe@brandwidthsolutions.com